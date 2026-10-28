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Spalletti sempre nel mirino, Tuttosport: "Juve, divieto di sosta"

Spalletti sempre nel mirino, Tuttosport: "Juve, divieto di sosta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Dopo il successo contro il Lecce, i bianconeri sono chiamati a confermarsi per dare continuità alla propria risalita in classifica.

"Juve, divieto di sosta" è il titolo principale della prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. Il quotidiano torinese dedica l'apertura alla Juventus di Luciano Spalletti, impegnata questa sera alle 20.45 sul campo del Genoa. Dopo il successo contro il Lecce, i bianconeri sono chiamati a confermarsi per dare continuità alla propria risalita in classifica.

Spalletti dovrebbe confermare il 3-5-2, con Alajbegovic pronto ad affiancare Kolo Muani in attacco. Il tecnico ha anche risposto alle critiche sul sistema di gioco: "Il modulo non me l'hanno suggerito i giocatori, non mancherebbero mai così di rispetto". E sul rendimento di Kolo Muani ha aggiunto: "Non contano solo i gol: guardate cosa fa".