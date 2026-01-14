ADL infastidito dalla squalifica di Conte, ma i margini per un ricorso sono ridotti
TuttoNapoli.net
Secondo Il Mattino in edicola, Aurelio De Laurentiis non avrebbe accolto con favore la squalifica di due giornate inflitta ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata a San Siro. Il presidente del Napoli starebbe valutando un confronto con i propri legali, pur nella consapevolezza che un ricorso appare poco probabile.
Il referto arbitrale, infatti, lascerebbe margini ridotti per eventuali appigli giuridici. Il quotidiano descrive il provvedimento come una sorta di “plotone di esecuzione” nei confronti del tecnico, dal momento che nel dispositivo del Giudice Sportivo compaiono non solo le relazioni del direttore di gara e del quarto ufficiale, ma anche quella degli ispettori della Procura Federale FIGC.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com