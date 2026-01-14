ADL infastidito dalla squalifica di Conte, ma i margini per un ricorso sono ridotti

ADL infastidito dalla squalifica di Conte, ma i margini per un ricorso sono ridotti
Oggi alle 13:30
di Arturo Minervini

Secondo Il Mattino in edicola, Aurelio De Laurentiis non avrebbe accolto con favore la squalifica di due giornate inflitta ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata a San Siro. Il presidente del Napoli starebbe valutando un confronto con i propri legali, pur nella consapevolezza che un ricorso appare poco probabile.

Il referto arbitrale, infatti, lascerebbe margini ridotti per eventuali appigli giuridici. Il quotidiano descrive il provvedimento come una sorta di “plotone di esecuzione” nei confronti del tecnico, dal momento che nel dispositivo del Giudice Sportivo compaiono non solo le relazioni del direttore di gara e del quarto ufficiale, ma anche quella degli ispettori della Procura Federale FIGC.