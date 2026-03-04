Gestione Adl esempio di sostenibilità: risultato netto aggregato in positivo per 120 mln

vedi letture

La gestione economica del Napoli continua a rappresentare un caso virtuoso nel panorama del calcio italiano. Da quando Aurelio De Laurentiis ha rilevato il club nel 2004, i conti della società raccontano infatti una lunga storia di sostenibilità finanziaria.

Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport in un approfondimento dedicato alla situazione economico-finanziaria del club azzurro, fino al 2025 il risultato netto aggregato risulta positivo per circa 120 milioni di euro. Un dato significativo che conferma la linea di autosufficienza economica perseguita negli anni dalla proprietà.

Non sono mancati, naturalmente, momenti difficili. Durante il periodo della pandemia il Napoli ha registrato perdite complessive per circa 130 milioni di euro, una situazione che ha inciso sui bilanci come accaduto alla maggior parte dei club europei.

Tuttavia la società è riuscita a riequilibrare rapidamente i conti. Nel biennio successivo, infatti, i risultati sono tornati in territorio positivo, con utili complessivi pari a 143 milioni di euro, a conferma di una gestione attenta e strutturata che continua a distinguere il Napoli nel contesto della Serie A