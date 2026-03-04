Mediana totalmente inedita per il Torino: le possibili scelte di Conte

Il Napoli prepara l’anticipo di campionato contro il Torino con alcune scelte quasi obbligate a centrocampo. Come sottolinea Repubblica, sarà Billy Gilmour a prendere il posto di Lobotka fermato dai problemi fisici. Il quotidiano evidenzia infatti che “al suo posto (a Verona, ndr) era entrato Billy Gilmour, che ora avrà il compito di sostituire il compagno”, confermando come lo scozzese sia pronto a prendersi nuove responsabilità nel momento più delicato della stagione.

Contro il Torino, dunque, il centrocampo dovrebbe essere affidato proprio a Gilmour ed Eljif Elmas. Una coppia che, almeno sulla carta, non rappresentava la prima scelta nella gerarchia di Conte. Come evidenzia ancora Repubblica, “i titolari nell'anticipo di campionato contro il Torino saranno Eljif Elmas e l'altro scozzese Gilmour, che all'inizio della stagione erano rispettivamente la sesta e la quinta scelta per la linea mediana di Antonio Conte”.

Lo scozzese è appena rientrato dopo un lungo stop, mentre il macedone sarà chiamato a un lavoro più dispendioso rispetto alle sue caratteristiche naturali. Come sottolinea ancora Repubblica, “toccherà a Gilmour (pure lui appena rientrato da un grave infortunio e un intervento chirurgico) e a Elmas tenere in piedi la linea mediana. Fatica doppia per il macedone, che è più un trequartista adattato”.