Questione monte ingaggi, De Bruyne e Lukaku pesano per una cifra monstre
Il Napoli guarda al futuro con attenzione anche ai conti. La programmazione delle prossime stagioni dovrà necessariamente passare da una gestione più sostenibile dei costi, soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi e gli ammortamenti legati ai cartellini. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro dovrà evitare di proseguire con l’aumento della spesa registrato nelle prime stagioni della gestione di Antonio Conte. Anzi, l’obiettivo potrebbe essere quello di invertire la tendenza e ridurre l’impatto complessivo sul bilancio.
Problema monte ingaggi
Come sottolinea il quotidiano sportivo: “Sarà essenziale, però, non continuare a incrementare la spesa annua per stipendi e ammortamenti come nei primi due anni di Conte, anzi semmai ridurla.” Una riflessione che parte anche dal peso dei contratti più importanti presenti nella rosa. Sempre la Gazzetta dello Sport evidenzia infatti come: “Solo i due giocatori dagli ingaggi più elevati, Lukaku e De Bruyne (compreso il bonus alla firma elargito in due annualità), pesano a bilancio 26 milioni.”
