Colombo non verrà fermato: il retroscena sulla valutazione dell'Aia
L’edizione odierna de Il Mattino analizza la prestazione arbitrale di Andrea Colombo nella sfida tra Verona e Napoli, riportando anche la valutazione dell’AIA sull’operato del direttore di gara. Come si legge sul quotidiano, “era a Verona sabato pomeriggio e gli errori grossolani e per fortuna di tutti non decisivi di Colombo non gli sono sfuggiti”.
Secondo quanto riferito, durante la trasmissione Open Var su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha evidenziato soprattutto la mancata rilevazione della spinta ai danni di Buongiorno, episodio da cui è poi nato il corner che ha portato al gol dell’1-1 del Verona. Nonostante le criticità, dai vertici dell’AIA non sarebbe arrivata una bocciatura netta dell’arbitro: “I vertici Aia, pur criticando la decisione di Colombo, non hanno bocciato la sua direzione e infatti non verrà fermato”. La valutazione complessiva resta quindi interlocutoria: una prestazione non brillante, ma neppure giudicata negativamente.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro