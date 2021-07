ADL-Insigne, insieme dal 2004: cercasi soluzione per il rinnovo

"Cercasi soluzione. Sì: se le parti vorranno, o meglio se Lorenzino e il Napoli vorranno sul serio e con tutto il cuore proseguire insieme un cammino inaugurato dalla Primavera e culminato nella fascia di capitano, un modo per stringersi la mano lo troveranno". A scriverlo oggi in edicola è il Corriere dello Sport, secondo cui tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne non c'è nessuna crisi, in attesa del colloquio che avverrà quando il capitano tornerà dalle vacanze:

"Del resto, De Laurentiis e Insigne sono diventati napoletani insieme, quasi contemporaneamente, calcisticamente parlando: è nel 2004 che DeLa ha acquistato il club dalle ceneri del fallimento; è nel 2004 che Lorenzo fu scoperto e ingaggiato da Giuseppe Santoro detto Peppe, attuale team manager e a quel tempo responsabile del settore giovanile.