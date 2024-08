ADL molto dispiaciuto per ko di Verona: aveva già fatto una confessione ai suoi collaboratori

Un patron molto dispiaciuto dopo il terribile 0-3 rimediato dal suo Napoli nell'esordio in campionato sul campo dell'Hellas Verona, con la squadra travolta nella prima gara con Conte in panchina in Serie A. A raccontare il tormentato stato d'animo del patron partenopeo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"De Laurentiis è molto dispiaciuto, aveva già raccontato ai propri collaboratori le sue perplessità per la prestazione contro il Modena, poi ieri ha seguito in tv la sfida di Verona ed è stato travolto dalla delusione, s’aspettava un’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto nella scorsa stagione. Vuole, però, avere un atteggiamento propositivo, ieri mattina ha parlato con Conte al telefono dando la disponibilità a fornire all’allenatore i rinforzi necessari".