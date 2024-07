ADL non si accontenta su Osimhen: la posizione del patron col Psg

Fino a quando Al-Khelaifi non soddisferà le richieste di De Laurentiis, la storia non si sbloccherà.

Aurelio De Laurentiis non farà sconti eccessivi per Osimhen. Il Corriere dello Sport espone la posizione del patron nella trattativa con i francesi del Psg per il nigeriano: "Patti chiari che non sono però chiarissimi nel caso del Psg: Victor ha voglia di aria nuova, d'accordo, ma fino a quando Al-Khelaifi non soddisferà le richieste di De Laurentiis, la storia non si sbloccherà.

I primi passi sono stati cancellati come il mare sulla sabbia dai rifiuti del presidente del Napoli: 200 milioni per Osi e l'incedibile Kvara; un'ottantina di milioni per il centravanti e poi 90. Niente da fare: Adl vuole che l'affare sia a tre cifre, ben oltre i 100 milioni per intenderci. Parte dei quali da investire per l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea, con questo piano da rifinire: 25 milioni più bonus ai Blues; e a Rom un triennale da 10 milioni lordi con i benefici del Decreto Crescita".