ADL non svende Osimhen e sblocca Lukaku: pronto a prendere primo volo per Napoli

Così il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive della delicata vicenda che riguarda la cessione di Victor Osimhen.

Il problema che sta frenando il club, ovviamente, è quello legato al centravanti nigeriano: la fila che ci si aspettava dopo le mega offerte da 150 milioni e più della scorsa estate è rimasta un miraggio. Così il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive della delicata vicenda che riguarda la cessione di Victor Osimhen.

"Adesso si è in attesa di un segnale dal Psg, dall’Arsenal o dagli arabi: De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svendere, ha sempre chiesto una cifra vicina alla clausola da 130 milioni. Una trattativa complicata in tempi così ristretti, tanto che ora il presidente sta valutando seriamente di sbloccare l’arrivo di Lukaku, che continua a mettere like a ogni post social di Conte ed è in attesa solo dell’ok per prendere il primo volo per Napoli".