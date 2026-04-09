ADL resta in America: svelata la data del suo rientro in Italia

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Aurelio De Laurentiis si trova in America, da Los Angeles ha seguito la gara vinta contro il Milan e seguirà dagli States anche Parma-Napoli di domenica. Il suo rientro in Italia è previsto esattamente tra una settimana, il 16 aprile, a 48 ore dalla sfida con la Lazio al Maradona. Sono e saranno giorni frenetici, questi, con De Laurentiis che fino ad ora si è diviso tra la prima statunitense del film “Ag4in” - quello che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli - e la cittadinanza onoraria ricevuta dalla sindaca di Los Angeles, Karen Bass. E ora, attesa per quella napoletana. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.