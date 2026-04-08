Conte prova a vincerle tutte. Tuttosport: "Vuol superare la striscia di Spalletti"

vedi letture

Come evidenziato dal quotidiano, i recenti rientri dagli infortuni hanno restituito energia e soluzioni allo spogliatoio

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’ambizioso traguardo di Antonio Conte, deciso a scrivere una nuova pagina di storia con il Napoli. Il tecnico azzurro punta a una striscia perfetta: vincendo tutte le prossime gare, arriverebbe a 12 successi consecutivi in campionato, superando il primato di 11 vittorie stabilito da Luciano Spalletti nella stagione 2022/23.

Come evidenziato dal quotidiano, i recenti rientri dagli infortuni hanno restituito energia e soluzioni allo spogliatoio, ma l’emergenza non è ancora del tutto rientrata. Restano infatti indisponibili cinque giocatori: Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Antonio Vergara, David Neres e Romelu Lukaku. Una situazione che continua a richiedere equilibrio nelle scelte, pur in un momento di crescita della squadra.