Napoli e le cinque vittorie di fila: ecco da quanto non accadeva
Il Napoli di Conte ha ritrovato continuità nel momento in cui serviva di più. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ricorda le cinque vittorie consecutive nel campionato di Serie A, un dato che pesa quasi quanto i punti stessi. Gli azzurri non riuscivano infatti a mettere insieme una striscia simile dal gennaio 2025, esattamente 15 mesi fa, nel cuore della stagione poi chiusa con la vittoria del quarto scudetto.
Il quotidiano ricorda: "Allora la serie si spinse fino a sette successi di fila, il picco massimo di quella cavalcata tricolore. Oggi, invece, i cinque squilli consecutivi contro Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan raccontano di una squadra che ha saputo riaccendere il motore proprio nello snodo decisivo della corsa Champions"
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