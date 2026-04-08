CdS avvisa sull’Inter: "Se Chivu perde questo scudetto rischia la fine di Inzaghi"

vedi letture

Un passaggio che richiama anche la storia recente dell’Inter e il rapporto tra allenatori e percezione dei risultati

Si parla di corsa scudetto sul Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come “sette punti in più sono un bel vantaggio”, un margine che può indirizzare in modo significativo il finale di stagione. E, in caso di successo azzurro, il confronto con il passato recente diventerebbe inevitabile: “se fosse il Napoli a vincere lo scudetto povero Chivu, farebbe la fine di Inzaghi, ricordato da un po’ di gente alla Pinetina e dintorni per aver perso due campionati e non per averne vinto uno”.

Un passaggio che richiama anche la storia recente dell’Inter e il rapporto tra allenatori e percezione dei risultati: “peraltro uno di questi due scudetti, precisamente l’ultimo, Simone l’ha consegnato proprio a Conte”, evidenzia il giornale.

Ma il punto centrale resta la differenza di esperienza tra i due tecnici: “ecco un punto a favore del Napoli: il salentino sa come si vincono i campionati (ha cinque tricolori in bacheca, più una Premier), mentre il rumeno ci sta provando per la prima volta”. Un dettaglio che può pesare soprattutto nel momento più delicato della stagione.