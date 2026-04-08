Vittorie di misure, Conte è lo specialista: l'ultima con due gol di scarto risale a gennaio

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Il Napoli ormai sa vincere soprattutto con un gol di scarto”. Una caratteristica che è diventata quasi un marchio di fabbrica della squadra azzurra.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, il Napoli di Antonio Conte ha ormai sviluppato una chiara identità: vincere, anche soffrendo, ma portando sempre a casa il risultato. Il quotidiano descrive bene questo trend: “col brivido, come contro il Milan. Il Napoli ormai sa vincere soprattutto con un gol di scarto”. Una caratteristica che è diventata quasi un marchio di fabbrica della squadra azzurra.

Numeri alla mano, il dato è significativo: “è il Napoli targato Conte, dal suo arrivo in azzurro, è la squadra con più vittorie con un solo gol di scarto, 27, in tutta la Serie A”. Un rendimento che racconta solidità, pragmatismo e capacità di gestione dei momenti chiave delle partite.

E il trend è ormai consolidato nel tempo: “l’ultimo successo con almeno due gol di differenza è datato 4 gennaio, 2-0 alla Lazio all’Olimpico. Da allora, in A, otto vittorie. Tutte con un solo gol di scarto”.