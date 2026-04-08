Di Lorenzo, niente Parma: ecco la gara nel mirino per il rientro

Di Lorenzo, niente Parma: ecco la gara nel mirino per il rientroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La Repubblica fa il punto sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo

La Repubblica fa il punto sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, fermo ormai dai primi giorni di febbraio dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al piede. Il capitano del Napoli sta proseguendo nel suo percorso di recupero, seguendo un programma di riabilitazione graduale che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane.

Nonostante i segnali incoraggianti sul fronte del recupero, il rientro non è ancora imminente: Di Lorenzo, infatti, non sarà a disposizione per la prossima sfida contro il Parma, con lo staff medico che preferisce non forzare i tempi per evitare ricadute. L’obiettivo realistico resta quello di tornare tra i convocati per la gara contro la Lazio, in programma sabato 18 aprile.