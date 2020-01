ADL scatenato, nessuno ha speso più del Napoli a gennaio: la classifica

46 milioni di euro in attesa dei prossimi. Questa la spesa di gennaio del Napoli sul mercato. Nessun altro club ha speso di più. L'edizione odierna del Corriere dello Sport stila una speciale classifica con tutte le cifre. Primo posto per il Napoli, al secondo c'è l'Espanyol (39) e poi l'Hertha Berlino con 36. Tra le italiane, la prima è la Juve a 35 col colpo Kulusevski, poi il Real Madrid a 30 e il Fulham a 27. Il Siviglia ha speso 20, come il Benfica, il Lipsia e il Borussia Dortmund, che ancora insegue Emre Can della Juve. Ma nessuno ha speso quanto il Napoli.