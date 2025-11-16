ADL stanzia il budget per gennaio, Il Mattino: pronti 50mln per 2-3 colpi!

Il Napoli si prepara a una sessione di calciomercato invernale che si preannuncia incandescente. Il direttore sportivo Giovanni Manna, su indicazione congiunta di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, è già in moto per mettere a segno almeno due colpi cruciali a centrocampo non appena la finestra si aprirà. La società azzurra ha deciso di abbandonare qualsiasi politica di "austerity": secondo Il Mattino, c'è un budget significativo di almeno 50 milioni di euro pronto per essere investito subito.

Poco importa se l'ultimo bilancio, chiuso al 30 giugno, presenterà una perdita stimata intorno ai 30 milioni di euro. La priorità assoluta è rinforzare la squadra con interventi radicali e di qualità per rimetterla in carreggiata. Conte ha dettato le linee guida, e Manna ha la missione di concludere rapidamente le operazioni per consegnare al tecnico i rinforzi di cui ha bisogno per la seconda metà di stagione.