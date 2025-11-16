Spinazzola recupera per Napoli-Atalanta? Cosa filtra da Castel Volturno

A Castel Volturno l'attenzione è tutta rivolta al recupero di Leonardo Spinazzola, assente dal campo dalla gara contro il Como, quando fu costretto a lasciare il posto a Gutierrez per un fastidio al pube. Un problema confermato anche da Antonio Conte nel post-partita, e che ha costretto l'esterno a saltare tutti i match successivi fino alla sosta. La sua assenza ha pesato tantissimo sul crollo offensivo del Napoli, privando la manovra azzurra della sua preziosa spinta sulla fascia, fondamentale in questo avvio di stagione.

Ora arrivano notizie confortanti in vista della ripresa del campionato. Il Corriere dello Sport riporta che il fastidio al pube è in netto miglioramento. Lo staff medico e Conte sperano di poter contare nuovamente sulla sua disponibilità per il delicato impegno di sabato prossimo contro l'Atalanta. La sua presenza renderebbe la formazione azzurra quasi scontata e darebbe finalmente il supporto necessario all'attacco.