Lunedì il ritorno di Conte insieme ai primi nazionali: il programma dei rientri

Per il Napoli due giorni di riposo prima della ripresa della preparazione verso l'Atalanta. La ripresa è infatti fissata per lunedì prossimo quando al Training Center di Castel Volturno è atteso anche il ritorno di Conte. Ieri doppia seduta diretta come sempre dal suo vice, Stellini, con allenamento congiunto in famiglia contro la Primavera per i superstiti. Lunedì si comincerà a preparare la partita di sabato sera al Maradona contro l’Atalanta con i nazionali che pian piano si uniranno al gruppo.

I primi a rientrare, da lunedì, saranno gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo, Politano che giocheranno domani l’ultima partita contro la Norvegia. Subito dopo, tra i primi a rientrare anche Lobotka e Lang, in campo lunedì per l’ultima volta, quindi martedì saranno di scena Elmas e, rivali contro, McTominay e Hojlund in Scozia-Danimarca. Come sempre, l’ultimo a fare rientro in Italia sarà Olivera, impegnato nell’amichevole Usa-Uruguay nella notte tra martedì e mercoledì, scrive il Corriere dello Sport.