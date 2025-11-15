Inter, il turnover di Chivu: dimezzati gli infortuni rispetto all'anno scorso

L'Inter beneficia del lavoro di Chivu anche in termini di infortuni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che l'anno scorso, a questo punto, erano stati 8 i giocatori infortunati, alcuni ripetuti, oggi solo 5 infortuni ma soprattutto capitati a soltanto 2 titolari della formazione nerazzurra. I 10 infortuni tototali della scorsa stagione, Cristian Chivu e il suo staff non solo hanno abbattuto, ma proprio dimezzato. Da 10 a 5 indisponibili e che hanno colpito meno protagonisti: si tratta di Di Gennaro, Palacios, Darmian, Mkhitaryan e Thuram. Solo 2 titolari contri gli almeno 5 del recente passato, dal peso specifico molto meno determinante.

Chivu è stato "aiutato" anche dal mercato: Sucic non ha mai fatto rimpiangere Mkhitaryan, e per quanto riguarda invece l'assenza di Thuram, Bonny pare davvero il sostituto ideale, ma - si legge - il segreto sta nel turnover quasi scientifico e nella fiducia piena del tecnico nei confronti dello staff medico. L'Inter di oggi ha così anche più ritmo ed un'autonomia fisica superiore rispetto a quella della scorsa stagione quando vanificava le partite con blackout preoccupanti. Ora quando in vantaggio difficilmente si fa recuperare. Più turnover, più felici e meno problemi fisici.