Arriva il momento dei test in vista di gennaio, Il Mattino: 4 azzurri non hanno convinto Conte

Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per delineare le mosse del mercato di riparazione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli si prepara a una potenziale "lista di sbarco" che potrebbe coinvolgere ben quattro calciatori, di cui tre arrivati solo la scorsa estate. L'aria - si legge - si fa pesante per Noa Lang e Lorenzo Lucca: entrambi hanno ancora poche chance per convincere lo staff tecnico ed evitare una cessione a gennaio. Lo stesso discorso può valere per David Neres e il giovane difensore Luca Marianucci.

Gennaio è ancora lontano, ma per questi giocatori le prossime settimane saranno dei veri e propri "esami" fondamentali. La dirigenza e Antonio Conte valuteranno attentamente il loro impatto nelle sfide decisive che attendono il Napoli: sei gare di campionato, due di Champions League, l'impegno in Coppa Italia e la trasferta a Riad per la Supercoppa. Chi non dimostrerà di essere all'altezza, rischia seriamente di lasciare la maglia azzurra.