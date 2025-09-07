ADL tra calcio e cinema: da Venezia al viaggio a Washington, ma prima tornerà a Napoli

La sosta per le nazionali offre ad Aurelio De Laurentiis l’occasione per tornare alle sue origini, pssoa il cinema. Il presidente del Napoli, infatti, ha presenziato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove per il 29° anno consecutivo è stato consegnato il premio “Leone del Futuro – Luigi De Laurentiis”, istituito in memoria del padre e destinato alla miglior opera prima presentata nelle varie sezioni del Festival. Quest’anno il riconoscimento, accompagnato da un assegno di 100mila dollari messi a disposizione dalla Filmauro (da dividere tra regista e produttore), è andato a Short Summer di Nastia Korkia, pellicola che affronta con delicatezza e profondità il dramma della guerra in Ucraina. Un’opera applaudita dalla critica e che ha trovato il sostegno convinto del patron azzurro.

Archiviata la parentesi veneziana, De Laurentiis tornerà presto a indossare i panni di presidente a tempo pieno. Il Napoli, infatti, si appresta a vivere un ciclo intenso con sei partite tra Serie A e Champions League in programma nelle prossime settimane. Dopo, un nuovo impegno lo attende oltreoceano: il mese prossimo sarà a Washington per altri appuntamenti legati al mondo cinematografico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.