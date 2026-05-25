Il discorso di ADL alla squadra negli spogliatoi: "Siete stati fantastici"

vedi letture

Un saluto carico di emozione che chiude ufficialmente l’era Conte e apre ora una nuova fase per il Napoli.

Il compleanno numero 77 di Aurelio De Laurentiis è coinciso con una serata speciale per il Napoli. Il presidente azzurro ha festeggiato il secondo posto e la qualificazione in Champions League, ma anche vissuto il momento dell’addio ad Antonio Conte dopo due stagioni intense. Come racconta Il Mattino, al termine della sfida con l’Udinese il tecnico ha salutato il Maradona tra gli applausi, accompagnato dai suoi calciatori sul terreno di gioco. Poi l’abbraccio con De Laurentiis, in una scena che ha ricordato altri addii importanti della storia azzurra.

Le parole di De Laurentiis alla squadra

Prima del commiato definitivo, il patron si è trattenuto con la squadra negli spogliatoi per ringraziare il gruppo: “Siete stati fantastici, un gruppo meraviglioso”, avrebbe detto ai giocatori. Un saluto carico di emozione che chiude ufficialmente l’era Conte e apre ora una nuova fase per il Napoli.