Sarri-Napoli, il retroscena: si è tirato indietro e ha deluso ADL

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Oggi alle 09:10 Rassegna Stampa di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di

Il Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina dopo la delusione legata a Maurizio Sarri. Il tecnico aveva inizialmente aperto