Sarri-Napoli, il retroscena: si è tirato indietro e ha deluso ADL
Il Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina dopo la delusione legata a Maurizio Sarri. Il tecnico aveva inizialmente aperto a un possibile ritorno in azzurro, salvo poi fare un passo indietro e avvicinarsi con decisione all’Atalanta. Una scelta che avrebbe amareggiato Aurelio De Laurentiis, ora deluso da Maurizio e comunque intenzionato a riportare a Napoli un allenatore capace di riaccendere entusiasmo e ambizioni dopo una stagione complicata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Panchina Napoli, Allegri resta il grande obiettivo
Nel frattempo, il presidente azzurro continua a monitorare con attenzione quanto accade in casa Milan. Prima di affondare il colpo definitivo, De Laurentiis vuole infatti capire se ci saranno cambiamenti importanti nell’assetto rossonero. Il nome che continua a occupare un posto speciale nei pensieri del patron resta quello di Massimiliano Allegri, considerato da tempo il profilo ideale per guidare il Napoli. Già la scorsa estate l’ex tecnico della Juventus era stato vicino a raccogliere l’eredità di Antonio Conte.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro