Panchina Napoli, oggi vertice ADL-Manna-Chiavelli: ore decisive per l'allenatore

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Secondo il Corriere dello Sport, quella di oggi sarà una giornata particolarmente importante per il futuro del Napoli. È infatti previsto un vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna, un incontro utile per fare il punto sulla situazione relativa alla scelta del nuovo allenatore e, allo stesso tempo, per avviare una prima definizione delle strategie economiche in vista della prossima stagione. Il confronto servirà ad aggiornare tutte le valutazioni in corso e a chiarire i margini di manovra del club.

Napoli, futuro allenatore: vertice decisivo

Il faccia a faccia rappresenta quindi un passaggio chiave nella programmazione del Napoli, che intende muoversi con decisione sia sul fronte tecnico che su quello della pianificazione finanziaria. Oltre al tema panchina, infatti, sul tavolo ci sarà anche la definizione del budget da destinare alla prossima campagna acquisti, elemento decisivo per orientare le scelte future. L’obiettivo è arrivare a una struttura chiara prima di entrare nel vivo del mercato estivo, così da poter accelerare sulle operazioni una volta individuato il profilo giusto per la guida tecnica. Il tutto in attesa di sviluppi decisivi nelle prossime settimane per delineare con precisione il futuro tecnico e societario del club azzurro Napoli definitivo.