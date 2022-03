ADL valuta 700mln il Napoli: perché ha scelto questa valutazione (anche senza immobili)

Il fondo Sixth Street, colosso californiano, è pronto a fare un'offerta per acquistare il Napoli

Il fondo Sixth Street, colosso californiano, è pronto a fare un'offerta per acquistare il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis potrebbe ricevere a breve una proposta, visto che gli americano stanno valutando seriamente l'acquisto del club attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. De Laurentiis, da parte sua, non ha ancora deciso se vendere e valuta la società almeno 700 milioni di euro, perché anche se non ha proprietà immobiliari la potenzialità del marchio Napoli resta alto.