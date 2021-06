Affondo per Kaio Jorge: il Napoli ha strappato una prelazione al Santos

Il Napoli è riuscito a strappare una sorta di prelazione al Santos per Kaio Jorge. Questa la notizia rilanciata dalla Gazzetta dello Sport: "Il ds napoletano proverà a giocare d’anticipo, per evitare che la concorrenza possa giocargli un brutto scherzo. Nelle ultime settimane è venuto fuori l’interessamento del Milan, mentre in Europa il ragazzo piace a Benfica e Bayer Leverkusen.

Nello scorso inverno c’era stato anche un sondaggio della Juve che poi ci ha ripensato, per le condizioni imposte, inizialmente, dal Santos. In ogni modo, il Napoli è riuscito a strappare una sorta di prelazione al club brasiliano, mentre il ragazzo sarebbe ben contento di fare una nuova esperienza".