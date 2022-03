Al Napoli mancano i gol delle ali: rientra Lozano per risolvere il problema

Rientra Hirving Lozano. Anzi, è già rientrato. Per una decina di minuti appena, contro il Milan, dopo aver saltato tutto il mese di febbraio

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Rientra Hirving Lozano. Anzi, è già rientrato. Per una decina di minuti appena, contro il Milan, dopo aver saltato tutto il mese di febbraio per una lussazione alla spalla. E il Chucky rientra per risolvere un problema importante. Ne scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Una stagione sfortunata? Sì, un bel po'. Ma forse è meglio valutare la situazione partendo dai lati positivi: ha evitato l'intervento alla spalla, almeno per il momento, e soprattutto ha davanti dieci partite per lasciare il segno. Per aiutare la squadra. Per aggiustare la questione delle ali spezzate: mancano i gol degli esterni, compresi i suoi, e sin da Verona bisognerà darci dentro. Meglio se con un uomo in più".