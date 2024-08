"Al netto dei ritardi di mercato, è un tonfo inspiegabile": Conte bocciato dai quotidiani

vedi letture

La prima di Antonio Conte è un disastro e il Napoli perde 3-0 in casa dell'Hellas Verona. Per La Gazzetta dello Sport è da 4,5: "Ciò che chiede, viene eseguito lentamente o per nulla. Deve ancora entrare nella testa dei giocatori. I cambi tardivi sono un segnale al club". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Ha ereditato un gruppo decostruito, fragilissimo, con falle fisiologiche e altre create da storie come quella di Osimhen: senza centravanti e alternative al centro, non può rimettere in piedi il Napoli. L'uscita di Kvara è un macigno in coda a un primo tempo in controllo. Tornava in Italia dopo 3 anni e 87 giorni: si riscatterà presto, c'è da scommetterci".

Un po' meno severi il Corriere della Sera e Tuttosport, che lo bacchettano comunque con un 5: "Prende 3 gol dal Verona che ambisce alla salvezza. Al netto dei ritardi di mercato, è un tonfo inspiegabile. L'analisi finale è comunque lucida perché riconosce che la sua squadra si è letteralmente sciolta dopo la prima rete dei padroni di casa". Pure per TuttoNapoli il tecnico è da 5, così come per TMW: "La debacle è di quelle pesanti, la ripresa è a dir poco disastrosa. La sua mano si vede ancora troppo poco, anche a causa di tutto il discorso da lui stesso affrontato ieri in conferenza stampa: senza gli interpreti giusti è difficile fare il calcio che vuole lui. Forse un po' tardivi i cambi, ma le colpe di questo disastro sono da dividere con la società".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 5