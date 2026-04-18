Alisson ancora out! Le ultime su Napoli-Lazio: quante assenze per Sarri

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Conte e Sarri hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match delle 18 al Maradona. Novità in difesa per gli azzurri, lunga lista di assenti per la Lazio.

Antonio Conte ha sciolto i dubbi sulla formazione del Napoli per il match contro la Lazio. La novità principale rispetto all'ultima uscita in campionato, il pareggio di Parma, è la presenza di Sam Beukema in difesa al posto di Juan Jesus, che parte dalla panchina. Il reparto arretrato si completa con Buongiorno e Olivera davanti a Milinkovic, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. A centrocampo il tecnico conferma la Fab Four al completo: Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne. In attacco unica punta il danese Hojlund.

Napoli-Lazio formazione Sarri: 4-3-3 con il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni

Anche Maurizio Sarri ha definito l'undici titolare della Lazio. Il tecnico toscano si schiera con il consueto 4-3-3: tra i pali Motta, con una difesa a quattro composta da Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Tavares. A centrocampo spazio a Delle Bashiru, Cataldi e Basic. Il tridente offensivo è affidato a Isaksen, Dia e Zaccagni, con quest'ultimo chiamato agli straordinari sulla fascia sinistra.

Lazio, lista indisponibili per Napoli: out Provedel, Rovella e Marusic

La trasferta di Napoli arriva in un momento di emergenza per la Lazio sul fronte degli infortuni. Sarri deve fare a meno di diversi elementi importanti: out Provedel, Furlanetto, Marusic e Rovella, tutti indisponibili per la gara al Maradona. Un'assenza pesante soprattutto quella del portiere titolare Provedel e del regista Rovella, perni abituali dello scacchiere biancoceleste.