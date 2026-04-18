Alisson ancora out! Le ultime su Napoli-Lazio: quante assenze per Sarri
Antonio Conte ha sciolto i dubbi sulla formazione del Napoli per il match contro la Lazio. La novità principale rispetto all'ultima uscita in campionato, il pareggio di Parma, è la presenza di Sam Beukema in difesa al posto di Juan Jesus, che parte dalla panchina. Il reparto arretrato si completa con Buongiorno e Olivera davanti a Milinkovic, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. A centrocampo il tecnico conferma la Fab Four al completo: Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne. In attacco unica punta il danese Hojlund.
Napoli-Lazio formazione Sarri: 4-3-3 con il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni
Anche Maurizio Sarri ha definito l'undici titolare della Lazio. Il tecnico toscano si schiera con il consueto 4-3-3: tra i pali Motta, con una difesa a quattro composta da Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Tavares. A centrocampo spazio a Delle Bashiru, Cataldi e Basic. Il tridente offensivo è affidato a Isaksen, Dia e Zaccagni, con quest'ultimo chiamato agli straordinari sulla fascia sinistra.
Lazio, lista indisponibili per Napoli: out Provedel, Rovella e Marusic
La trasferta di Napoli arriva in un momento di emergenza per la Lazio sul fronte degli infortuni. Sarri deve fare a meno di diversi elementi importanti: out Provedel, Furlanetto, Marusic e Rovella, tutti indisponibili per la gara al Maradona. Un'assenza pesante soprattutto quella del portiere titolare Provedel e del regista Rovella, perni abituali dello scacchiere biancoceleste.
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