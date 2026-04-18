Lukaku torna in Italia ma resta fuori, Repubblica: "Non verrà più convocato"

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Il centravanti belga rientrerà a Napoli dopodomani dopo le cure in Belgio, ma non verrà reintegrato in squadra. La separazione è ormai certa.

Il caso Lukaku tiene ancora banco in casa Napoli e si avvia verso un epilogo senza ritorno. Il centravanti belga non ha mai rispettato l'ultimatum del club, rifiutandosi di rientrare a Castel Volturno anche dopo la nota ufficiale della società che annunciava possibili provvedimenti. Conseguenze che, a questo punto, arriveranno con certezza. La rottura tra le parti è ormai conclamata e il club non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Lukaku rientra in Italia dopodomani: si è curato in Belgio, ma per Napoli-Cremonese non ci sarà

Stando a quanto riporta La Repubblica, Romelu Lukaku si è curato in Belgio negli ultimi giorni per il problema fisico accusato durante il ritiro della nazionale. Il suo rientro in Italia è fissato per dopodomani, in concomitanza con la preparazione alla gara contro la Cremonese. Ma non ci sarà nessun reintegro: il tecnico Antonio Conte e la società hanno già deciso che per lui non ci sarà spazio nel gruppo. Big Rom resterà ai margini, senza fare parte della lista dei convocati.

Lukaku-Napoli, addio a fine stagione: separazione con un anno di anticipo sulla scadenza del 2027

Lo scenario è chiaro: Lukaku resterà fuori rosa con ogni probabilità fino al termine della stagione, dopodiché le strade si separeranno definitivamente. Un addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto fissata al 2027 — con un anno di anticipo — che chiude in modo brusco e conflittuale un rapporto che non ha mai trovato la giusta alchimia sul campo e che ora si sgretola anche fuori. Il Napoli dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un centravanti, mentre per Lukaku si apre un nuovo capitolo tutto da scrivere.