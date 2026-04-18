Settimane di fuoco per ADL: in agenda centro sportivo, mercato e futuro di Conte

vedi letture

Il patron azzurro ha anticipato il rientro in Italia ed è già operativo al quartier generale di corso Vittorio Emanuele. Saranno settimane decisive.

Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia dopo il lungo soggiorno a Los Angeles e non ha perso tempo. Il presidente della SSC Napoli ha anticipato il rientro — arrivando in treno ieri pomeriggio — proprio per far fronte a un'agenda fitta di impegni che non poteva più attendere. Stasera sarà sugli spalti del Maradona per Napoli-Lazio, ma è quello che succede fuori dal campo a rendere queste ore particolarmente intense per il patron azzurro, già operativo al quartier generale di corso Vittorio Emanuele.

Nuovo centro sportivo Napoli: De Laurentiis avvia le grandi manovre, ore caldissime

Tra le priorità che hanno spinto De Laurentiis ad anticipare il rientro in Italia c'è il dossier legato al nuovo centro sportivo del Napoli. Come riporta La Repubblica, sono ore caldissime su questo fronte, con le grandi manovre già avviate dal presidente. Un progetto strategico per il futuro del club, che si affianca alle altre partite che il patron dovrà giocare nelle prossime settimane: la programmazione del calciomercato estivo, con acquisti e cessioni, i ritiri e le amichevoli precampionato.

Futuro allenatore Napoli 2025-26: chi siederà sulla panchina azzurra? Il nodo Conte da sciogliere

Ma il capitolo più delicato, quello che condiziona ogni altra decisione, riguarda la panchina. Prima di impostare qualsiasi strategia di mercato, De Laurentiis dovrà sciogliere il nodo più importante: chi allenerà il Napoli nella stagione 2025-26. Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da definire e rappresenta lo snodo attorno a cui ruota l'intera pianificazione estiva del club. Una risposta in tempi brevi è necessaria per non perdere tempo prezioso nella costruzione della squadra che verrà.