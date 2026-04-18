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Gazzetta dello Sport: "Inter padrona, vantaggio a +12 e scudetto vicino"

Gazzetta dello Sport: "Inter padrona, vantaggio a +12 e scudetto vicino"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Apertura della rosea dedicata al secco 3-0 che l'Inter di Chivu ha rifilato al Cagliari: Thuram, Barella, Zielinski. Tre gol al Cagliari e grande con festa a San Siro. E intanto Domenica 26 prima possibile data per il titolo.

Taglio basso dedicato alla Roma con le parole di Gasperini sul duro scontro con Ranieri e al Milan che getta le basi del futuro provando a convincere Massimiliano Allegri a restare sulla panchina dei rossoneri.