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Corriere dello Sport: "Conte-Mau, lo show. Alle 18 emozioni al Maradona"

Corriere dello Sport: "Conte-Mau, lo show. Alle 18 emozioni al Maradona"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Apertura del Corriere dello Sport dedicata al duro scontro tra Gasperini e Ranieri con la contro risposta dell'ex tecnico atalantino in conferenza stampa: "Sorpreso dai toni di Ranieri Non sono una brutta persona".

Taglio basso dedicato alla sfida delle 18 tra Antonio Conte e Maurizio Sarri: "Antonio è pronto a blindare il secondo posto e l’ingresso in Champions: con 9 punti nelle prossime 3 giornate può centrare l’obiettivo il 2 maggio. Confermati i Fab Four. Novità in difesa: entra Beukema, esce Juan Jesus. Zaccagni fa le prove in vista della semifinale di mercoledì in Coppa a Bergamo".