Italia-Conte, la linea di ADL è chiara: comunichi adesso o verrà bloccato a giugno

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Il patron azzurro è rientrato dagli Stati Uniti e si prepara al confronto: se Conte vuole la panchina dell'Italia, deve dirlo subito.

Il faccia a faccia tra De Laurentiis e Conte è nell'aria e, stando a quanto riporta Tuttosport, il presidente del Napoli si appresta a chiedere al tecnico una risposta netta sul suo futuro. De Laurentiis, di rientro dagli Stati Uniti, avrebbe già inoltrato all'allenatore una richiesta precisa: se intende candidarsi per la guida della Nazionale italiana, deve comunicarlo adesso. In caso contrario, il club gli precluderà la possibilità di lasciare la squadra durante il ritiro estivo — esattamente come avvenne ai tempi della Juventus. Conte, dal canto suo, ha ribadito più volte di non essersi mai auto candidato alla panchina dell'Italia, ricordando che il suo contratto con il Napoli è in scadenza nel 2027.

Conte resta al Napoli? Il contratto fino al 2027 non basta: ipotesi rinnovo per blindarlo

La situazione è più articolata di quanto il contratto in essere possa far pensare. Conte ha ancora un anno di accordo con il Napoli, ma questo da solo non basta per programmare con serenità la prossima stagione. Avviare una preparazione estiva con un allenatore esigente — e potenzialmente con un piede altrove — potrebbe generare tensioni nell'ambiente. L'ipotesi più concreta sul tavolo è quella di blindarlo con un rinnovo, che darebbe stabilità al progetto e permetterebbe di costruire il mercato estivo su basi solide, sapendo con certezza chi siederà in panchina.