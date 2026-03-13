Alisson convocato dal Brasile? Ancelotti ci sta ragionando: le ultime

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La crescita di Alisson Santos con la maglia del Napoli non sta passando inosservata, nemmeno in Brasile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante azzurro potrebbe addirittura entrare nel giro della Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

Alisson in nazionale?

Il quotidiano scrive che “Alisson ha vinto una prima scommessa scegliendo Napoli per imporsi da titolare e non solo come spaccapartite”. Le sue prestazioni avrebbero attirato anche l’attenzione del ct Ancelotti, che starebbe seguendo con interesse la sua ascesa. L’obiettivo, fino a pochi mesi fa impensabile, è ora un posto nella Seleção.