All'Arechi grande cornice di pubblico: presente anche il governatore De Luca

Fino a ieri sera sono stati venduti circa 16000 biglietti, scrive il Corriere dello Sport in merito alla cornice di pubblico dell'Arechi per l'atteso derby regionale col Napoli. Allo stadio - si legge - ci sarà anche il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Per lui, ex sindaco di Salerno, è il primo derby da presidente della Regione Campania.