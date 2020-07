Allan ha ancora problemi fisici: nulla di grave, Gattuso punta a recuperarlo per il Genoa

Tra i convocati del Napoli per la sfida di stasera contro la Roma manca Allan, ancora alle prese con i problemi fisici che gli avevano fatto saltare anche l'altro big match con la Roma. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista brasiliano avverte ancora qualche fastidio muscolare nei cambi di direzione e Rino Gattuso, adesso, punta a convocarlo per la gara in trasferta contro il Genoa di mercoledì prossimo.