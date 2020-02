Allan out dai convocati e cacciato dall'allenamento: spunta la reazione del brasiliano

Sui quotidiani oggi non si fa altro che parlare del caso Allan. Caso, sì, dopo le dure parole di Gattuso in conferenza stampa. Il Corriere del Mezzogiorno conferma che, prima dell'esclusione dai convocati, era arrivata anche quella dall'allenamento per lo scarso impegno profuso dal brasiliano. E spunta anche la sua reazione dalle pagine del giornale:

"Ha chinato il capo, il brasiliano. Ed è andato via, consapevole che altre volte Rino lo aveva «coperto». Un mese fa durante Napoli-Fiorentina era stato sostituito e non aveva gradito. Aveva lasciato i compagni in campo e senza passare per la panchina aveva guadagnato gli spogliatoi. Gattuso lo aveva «giustificato». Ieri, alla vigilia della trasferta di Cagliari (che arriva appunto dopo la batosta con il Lecce e la vittoria contro l’Inter in Coppa) l’allenatore chiede a tutti di remare dalla stessa parte".