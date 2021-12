Allarme Covid in Premier League: 'colpa' della variante Omicron ma anche di Boris Johnson

Allarme Covid in Premier League. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Oltre le positività del Tottenham e di Kovacic nel Chelsea, ieri sera è emerso a Napoli il caso Leicester, con tre positivi nelle staff tecnico e almeno due tra i calciatori. Altri contagi stanno emergendo in queste ore. La scorsa settimana nel consueto giro di tamponi della Premier erano state riscontrati 12 casi, ma nelle ultime ore la cifra è aumentata in modo esponenziale. La variante Omicron è la causa scatenante, ma la verità è che il tana libera di tutti di Boris Johnson, la scellerata gestione delle mascherine e gli ammassamenti incontrollati prima o poi avrebbero prodotto il caos".