Allarme trasferta: due dati allarmanti lontano dal Maradona

Allarme trasferta per il Napoli: troppi gol subiti e una vittoria che manca da sei partite. Fa il punto l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Gli azzurri non vincono in trasferta dal 10 gennaio, quando il colpo di testa di Bakayoko all’89’ regalò i tre punti ad Udine. Sei partite senza vittoria, sette considerando anche la finale di Supercoppa giocata in campo neutro contro la Juventus. Il Napoli, eccetto la gara di Granada e proprio la Supercoppa, ha sempre realizzato almeno un gol, addirittura contro il Sassuolo non sono bastate tre reti per portare a casa la vittoria. Lontano da Fuorigrotta si smarrisce soprattutto la fase di non possesso, l’ultima partita fuori casa con la porta inviolata risale al 6 dicembre 2020 (Crotone-Napoli 0-4), sono undici le trasferte consecutive in cui il Napoli ha subito almeno un gol".