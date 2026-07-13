Calciomercato Napoli, il Palermo spinge per Rao: Allegri ha preso una decisione sul suo futuro

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L'esterno offensivo di proprietà del Napoli e considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio azzurro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Palermo continua a costruire una squadra competitiva per puntare con decisione al ritorno in Serie A. Il quotidiano si sofferma sul ritiro dei rosanero a Santa Cristina in Val Gardena, dove la società sta programmando le prossime mosse di mercato. Tra gli obiettivi principali del club siciliano c'è Emanuele Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli e considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio azzurro. Reduce dall'esperienza in prestito al Bari, il giovane talento è finito in cima alla lista dei desideri del Palermo.

Futuro Rao, Allegri vuole valutarlo a Dimaro

Prima di prendere una decisione sul suo futuro, però, Rao sarà valutato da Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli ha infatti deciso di convocarlo per il ritiro estivo, con l'intenzione di osservarlo da vicino e verificarne le qualità durante la preparazione. Solo al termine di questa fase il club azzurro deciderà se concedere il via libera a una nuova esperienza lontano da Napoli. Al momento, conclude Tuttosport, il Palermo resta la società in vantaggio nella corsa al giovane esterno, pronta ad approfittare di un'eventuale apertura del Napoli.