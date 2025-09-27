Allegri ha già blindato il Milan: se non prende gol col Napoli eguaglierà già il 2020 e 2022
Massimiliano Allegri ha già dato un nuovo volto al Milan. La squadra rossonera, l'anno scorso in grande difficoltà sul piano difensivo, in questa stagione ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol nel parziale ed il Milan potrebbe collezionare quattro successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da agosto-ottobre 2020, riferisce Opta.
Non solo. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato - tante quante in tutte le precedenti 20 disputate in Serie A nel 2025 - comprese tutte le ultime tre e potrebbe non subire gol per quattro match consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2022: sei 'clean sheet' di fila in quel caso.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
