Conte promosso dai quotidiani: "Squadra coraggiosa e offensiva, rivincita su Allegri"

Conte promosso dai quotidiani: "Squadra coraggiosa e offensiva, rivincita su Allegri"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Voti alti ad Antonio Conte per la vittoria del Napoli contro il Milan a Riyadh. Bene la sua squadra, bene i cambi, il modulo e l'approccio al match.

Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Si prende la rivincita dopo il ko in campionato. Napoli solido e convincente, passa meritatamente".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Si prende la rivincita su Allegri vincendo la loro personale sfida a scacchi. Coraggioso a puntare su JJ, Politano. Imbriglia il Diavolo". 

Voto 8 per Tuttonapoli
"Schiera una formazione molto offensiva ed alla fine ha ragione lui. Mostra ancora una volta una grande duttilità tattica".