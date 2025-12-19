Conte promosso dai quotidiani: "Squadra coraggiosa e offensiva, rivincita su Allegri"
TuttoNapoli.net
Voti alti ad Antonio Conte per la vittoria del Napoli contro il Milan a Riyadh. Bene la sua squadra, bene i cambi, il modulo e l'approccio al match.
Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Si prende la rivincita dopo il ko in campionato. Napoli solido e convincente, passa meritatamente".
Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Si prende la rivincita su Allegri vincendo la loro personale sfida a scacchi. Coraggioso a puntare su JJ, Politano. Imbriglia il Diavolo".
Voto 8 per Tuttonapoli
"Schiera una formazione molto offensiva ed alla fine ha ragione lui. Mostra ancora una volta una grande duttilità tattica".
