ADL, postazione insolita per Napoli-Milan: dov'era il patron azzurro
Lo hanno ripreso le telecamere a un certo punto del match. Quelle di Mediaset che hanno trasmesso la partita. Non era comodamente seduto in tribuna, dov’erano presenti le altre autorità e - tra gli altri - anche il ct dell’Italia, Rino Gattuso, ma su un gradino posizionato in alto.
Così, in una postazione insolita, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha seguito ieri sera la partita vinta in semifinale contro il Milan allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh. Grande concentrazione per il patron azzurro nell’arco dei novanta minuti e poi gioia grande al triplice fischio per la vittoria dei suoi che - come due anni fa - vale l’accesso alla finale in programma lunedì contro la vincente tra Bologna e Inter, in campo questa sera.
