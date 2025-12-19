Neres-gol ma divide i quotidiani: "Stappa il match, ma si prende delle pause"

vedi letture

Sono stati diversi i giocatori del Napoli protagonisti contro il Milan. Tra questi David Neres che ha segnato la rete dell'1-0. Voti alti sui quotidiani che però nei giudizi sono anche un po' divisi.

Voto 7 per il Corriere dello Sport

"Sblocca il match seguendo l’azione di Hojlund, fa crollare il muro rossonero inserendosi perfettamente".

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport

"Gol da rapinatore d'area, non proprio nelle sue corde, ma serve a stappare il match e anche la sua prestazione che vive di folate".

Voto 7 per Tuttonapoli

"Sonnecchiante in avvio, ma è rapace sul pallone di Hojlund smanacciato da Maignan. Si accende ad intermittenza, ma il suo gol risulta decisivo".