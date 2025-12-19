Allegri-Oriali, ispettori Figc nel referto: "Offese personali ripetute". Ecco cosa rischia Max

Arrivano nuovi sviluppi sul caso Allegri-Oriali, esploso durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il rapporto degli ispettori federali presenti a bordocampo parla chiaramente di “offese personali ripetute” rivolte da Massimiliano Allegri a Gabriele Oriali durante il match vinto 2-0 dalla SSC Napoli contro il Milan. Il documento è già stato visionato dal procuratore federale Giuseppe Chinè, che ora chiederà formalmente al Giudice Sportivo di sanzionare la condotta dell’allenatore rossonero. Sebbene nel referto arbitrale non risulti nulla di rilevante – circostanza che avrebbe comportato l’espulsione immediata – il rapporto degli ispettori è considerato pienamente valido e rende superfluo il ricorso alla prova tv.

Il Codice di Giustizia Sportiva prevede, in casi del genere, una sanzione pecuniaria o, nelle ipotesi più gravi, una squalifica da scontare in campionato. Al momento, filtra l’ipotesi di una multa, ma tutto dipenderà dal contenuto dettagliato della relazione federale. La posizione del Napoli resta netta: nel comunicato ufficiale il club parla di Oriali “pesantemente insultato con termini offensivi e reiterati” e di un comportamento “totalmente fuori controllo”. Il verdetto definitivo è atteso per domani, con la pubblicazione del comunicato del Giudice Sportivo.