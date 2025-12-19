Hojlund, pioggia di 8 sui quotidiani: "Si inventa il gol e De Winter non lo prende mai"
Hojlund show contro il Milan. Voti alti in pagella per l'attaccante del Napoli autore di un gol e un mezzo assist in semifinale di Supercoppa.
Voto 8 per il Corriere dello Sport
"Riferimento offensivo e bomber inarrestabile. Splendido l’assist per la rete di Neres, poi nella ripresa si mangia De Winter e trafigge con un gran diagonale Maignan".
Voto 8 per La Gazzetta dello Sport
"Prestazione di grande sostanza. Rifinisce per Neres-gol, si inventa la magia del raddoppio con forza fisica e qualità, annichilisce De Winter".
Voto 8 per Tuttonapoli
"Lotta molto e cerca di lavorare palloni per i compagni, come quello che serve a McTominay. Manda ai matti De Winter ed è decisivo sul gol di Neres. Poderoso quando si mette in proprio per il 2-0".
