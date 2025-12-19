Allegri-Oriali, La Stampa: "Gli dà del coglione e il Napoli chiede la prova tv"

Il duro comunicato diffuso dalla SSC Napoli dopo la semifinale di Supercoppa vinta 2-0 contro il Milan rischia di avere conseguenze pesanti per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Stampa nella sua edizione online, l’allenatore rossonero potrebbe andare incontro a una squalifica significativa per i presunti insulti rivolti a Gabriele Oriali, head of first team management del Napoli, nel concitato finale della gara di Riad. Le accuse del club azzurro sono circostanziate: nelle immagini circolate sui social, Allegri avrebbe più volte urlato a Oriali frasi pesantemente offensive, come "Sei un coglione". Il Napoli ha chiesto formalmente l’utilizzo della prova tv, che potrebbe portare inevitabilmente a un provvedimento disciplinare, mentre resta da chiarire cosa sia stato riportato nel referto dall’arbitro Zufferli.

La partita era stata tesa sin dai primi minuti, con diversi episodi contestati dalla panchina azzurra, in particolare un duro intervento di Rabiot su Politano e una gomitata di Maignan, entrambe giudicate insufficientemente sanzionate. Al 55’, proprio dopo quest’ultimo episodio, si è acceso un acceso confronto tra le due panchine, con Oriali che si è rivolto anche al quarto uomo chiedendo di annotare le parole dell’allenatore rossonero. Al triplice fischio Antonio Conte e Allegri non si sono incrociati: il tecnico del Napoli è rimasto in campo a festeggiare con la squadra, mentre quello del Milan ha raggiunto rapidamente gli spogliatoi. Le scintille, però, erano ormai esplose e ora la parola passa agli organi di giustizia sportiva.